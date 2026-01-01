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Yuliya Volkova
Yuliya Volkova Yuliya Volkova
Kinoafisha Persons Yuliya Volkova

Yuliya Volkova

Yuliya Volkova

Date of Birth
23 December 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Budte schastlivy 7.5
Budte schastlivy (2024)
Zhemchug 7.4
Zhemchug (2025)
Vera 7.1
Vera (2024)

Filmography

Songs of the Djinns 6
Songs of the Djinns
Drama 2026, Russia / India
Watch trailer
Doctor Vera 6.2
Doctor Vera
War, Drama 2025, Russia
Tajga 6.3
Tajga
Detective 2025, Russia
Zhemchug 7.4
Zhemchug Zhemchug
Drama, Comedy, Family 2025, Russia
Watch trailer
Three weddings and one elopement 6.7
Three weddings and one elopement Tri svadby i odin pobeg
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Kalamba 6
Kalamba
Drama, Detective 2024, Russia
Zhvachka 5.8
Zhvachka
Drama 2024, Russia
Vera 7.1
Vera
Drama, Crime, Thriller, 2024, Russia
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