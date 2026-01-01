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Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Kinoafisha
Persons
Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Date of Birth
23 December 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.5
Budte schastlivy
(2024)
7.4
Zhemchug
(2025)
7.1
Vera
(2024)
Filmography
6
Songs of the Djinns
Drama
2026, Russia / India
Watch trailer
6.2
Doctor Vera
War, Drama
2025, Russia
6.3
Tajga
Detective
2025, Russia
7.4
Zhemchug
Zhemchug
Drama, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
6.7
Three weddings and one elopement
Tri svadby i odin pobeg
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
6
Kalamba
Drama, Detective
2024, Russia
5.8
Zhvachka
Drama
2024, Russia
7.1
Vera
Drama, Crime, Thriller,
2024, Russia
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