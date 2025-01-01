Menu
Awards and nominations of Lala Kent

Lala Kent
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Reality On-Screen Team
Winner
Winner
