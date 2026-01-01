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Nikias Chryssos
Nikias Chryssos
Kinoafisha
Persons
Nikias Chryssos
Nikias Chryssos
Nikias Chryssos
Date of Birth
25 September 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.4
Rave On
(2025)
5.1
A Pure Place
(2021)
Filmography
6.4
Rave On
Rave On
Drama, Music
2025, Germany
5.1
A Pure Place
A Pure Place
Drama
2021, Germany
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