Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nikias Chryssos Awards

Awards and nominations of Nikias Chryssos

Nikias Chryssos
Awards and nominations of Nikias Chryssos
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006
International Debut Competition
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
DIALOGUE en Perspective
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more