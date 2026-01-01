Menu
Nikias Chryssos
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006
International Debut Competition
Winner
Berlin International Film Festival 2015
DIALOGUE en Perspective
Nominee
