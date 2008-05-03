Menu
Maria Abramova
Date of Birth
3 May 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Tyani, Sunduk 8.6
Tyani, Sunduk (2023)
Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy (2021)
Chikatilo 7.8
Chikatilo (2021)

Filmography

Genre
Year
Teoriya bolshoj lzhi
Comedy 2026, Russia
Final 5.3
Final Final
Drama, Sport 2025, Russia
Karuza 7.1
Karuza Karuza
Drama 2025, Russia
Bald Nanny 5.8
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Russkaya zhena 6.1
Russkaya zhena
Drama 2024, Russia
Tyani, Sunduk 8.6
Tyani, Sunduk
Comedy 2023, Russia
Dom na krayu radugi
Dom na krayu radugi
Romantic 2023, Russia
SuperIvanovy 7.4
SuperIvanovy
Comedy, Detective 2023, Russia
Igra v dochki-materi
Igra v dochki-materi
Romantic 2022, Russia
Vozrast schastya
Vozrast schastya
Romantic 2022, Russia
Chikatilo 7.8
Chikatilo
Drama, Detective 2021, Russia
Hrustalnyy 8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective 2021, Russia
Pischeblok 6.4
Pischeblok
Drama, Thriller 2021, Russia
Side Effects 5.9
Side Effects Pobochnyi effekt
Mystery, Thriller 2020, Russia
