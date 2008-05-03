Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maria Abramova
Maria Abramova
Kinoafisha
Persons
Maria Abramova
Maria Abramova
Maria Abramova
Date of Birth
3 May 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
8.6
Tyani, Sunduk
(2023)
8.1
Hrustalnyy
(2021)
7.8
Chikatilo
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Family
Mystery
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
All
14
Films
4
TV Shows
10
Actress
14
Teoriya bolshoj lzhi
Comedy
2026, Russia
5.3
Final
Final
Drama, Sport
2025, Russia
Watch trailer
7.1
Karuza
Karuza
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
5.8
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
6.1
Russkaya zhena
Drama
2024, Russia
8.6
Tyani, Sunduk
Comedy
2023, Russia
Dom na krayu radugi
Romantic
2023, Russia
7.4
SuperIvanovy
Comedy, Detective
2023, Russia
Igra v dochki-materi
Romantic
2022, Russia
Vozrast schastya
Romantic
2022, Russia
7.8
Chikatilo
Drama, Detective
2021, Russia
8.1
Hrustalnyy
Drama, Detective
2021, Russia
6.4
Pischeblok
Drama, Thriller
2021, Russia
5.9
Side Effects
Pobochnyi effekt
Mystery, Thriller
2020, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree