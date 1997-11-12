Menu
Anastasia Tsilimpiou
Anastasia Tsilimpiou

Date of Birth
12 November 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Muhtesem Yüzyil: Kösem 0.0
Muhtesem Yüzyil: Kösem (2015)

Filmography

Genre
Year
Muhtesem Yüzyil: Kösem
Muhtesem Yüzyil: Kösem
Drama, History 2015, Turkey
