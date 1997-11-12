Anastasia Tsilimpiou

Menu
Date of Birth
12 November 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Scorpio
Muhtesem Yüzyil: Kösem
(2015)
Muhtesem Yüzyil: Kösem
Drama, History
2015, Turkey
