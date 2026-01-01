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Nikita Chekanov
Nikita Chekanov
Kinoafisha
Persons
Nikita Chekanov
Nikita Chekanov
Nikita Chekanov
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Romantic hero
Popular Films
6.8
Detka
(2023)
6.2
Izgoj 3
(2025)
5.8
Marusya Foreva!
(2022)
Filmography
Nash specnaz. Kaliningrad
Action, Adventure
2026, Russia
6.2
Izgoj 3
Detective, Crime
2025, Russia
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Romantic,
2023, Russia
6.8
Detka
Detka
Drama
2023, Russia
Watch trailer
4.7
Nash specnaz
Action, Crime
2022, Russia
5.8
Marusya Foreva!
Marusya Foreva!
Comedy, Drama
2022, Russia
Watch trailer
Millionersha
Drama, Romantic,
2017, Russia
Akvatoria
Detective, Crime
2017, Russia
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