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Nikita Chekanov Nikita Chekanov
Kinoafisha Persons Nikita Chekanov

Nikita Chekanov

Nikita Chekanov

Actor type
Dramatic actor, Action hero, Romantic hero

Popular Films

Detka 6.8
Detka (2023)
Izgoj 3 6.2
Izgoj 3 (2025)
Marusya Foreva! 5.8
Marusya Foreva! (2022)

Filmography

Nash specnaz. Kaliningrad
Nash specnaz. Kaliningrad
Action, Adventure 2026, Russia
Izgoj 3 6.2
Izgoj 3
Detective, Crime 2025, Russia
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Malenkaya tayna, bolshaya lozh
Romantic, 2023, Russia
Detka 6.8
Detka Detka
Drama 2023, Russia
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Nash specnaz 4.7
Nash specnaz
Action, Crime 2022, Russia
Marusya Foreva! 5.8
Marusya Foreva! Marusya Foreva!
Comedy, Drama 2022, Russia
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Millionersha
Millionersha
Drama, Romantic, 2017, Russia
Akvatoria
Akvatoria
Detective, Crime 2017, Russia
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