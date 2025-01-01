Menu
Aleksey Surenskiy
Aleksey Surenskiy
Aleksey Surenskiy
Date of Birth
27 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries
Filmography
13
Actor
14
Lyubov so shramom
Romantic
2025, Russia
Sudba diversanta
War
2024, Belarus/Russia
Iz zamknutogo kruga
Romantic
2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Romantic
2023, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Romantic
2023, Russia
Prizvanie
Crime, Detective
2023, Russia
Zacepka
Detective
2022, Russia
3.3
Sudba diversanta
Sudba diversanta
Drama, Biography
2021, Russia
Watch trailer
Advokat Ardashev
Detective
2019, Russia
The Sect
Drama, Thriller
2019, Russia
Ispravlennomu verit
Drama, Detective
2018, Russia
Zolotaya kletka
Drama, Romantic
2015, Russia
Raskalennyy perimetr
Action
2014, Russia
Krasotki
Drama
2014, Russia
