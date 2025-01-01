Aleksey Surenskiy

Menu
Date of Birth
27 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Sudba diversanta 3.3
Sudba diversanta (2021)
Zacepka 0.0
Zacepka (2022)
Raskalennyy perimetr 0.0
Raskalennyy perimetr (2014)

Filmography

Genre
Year
All 14 Films 1 TV Shows 13 Actor 14
Lyubov so shramom
Lyubov so shramom
Romantic 2025, Russia
Sudba diversanta
Sudba diversanta
War 2024, Belarus/Russia
Iz zamknutogo kruga
Iz zamknutogo kruga
Romantic 2023, Russia
Krajnyaya neobhodimost
Krajnyaya neobhodimost
Romantic 2023, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Bez tebya mne zhizni net
Romantic 2023, Russia
Prizvanie
Prizvanie
Crime, Detective 2023, Russia
Zacepka
Zacepka
Detective 2022, Russia
Sudba diversanta 3.3
Sudba diversanta Sudba diversanta
Drama, Biography 2021, Russia
Advokat Ardashev
Advokat Ardashev
Detective 2019, Russia
The Sect
The Sect
Drama, Thriller 2019, Russia
Ispravlennomu verit
Ispravlennomu verit
Drama, Detective 2018, Russia
Zolotaya kletka
Zolotaya kletka
Drama, Romantic 2015, Russia
Raskalennyy perimetr
Raskalennyy perimetr
Action 2014, Russia
Krasotki
Krasotki
Drama 2014, Russia
