Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Angelina Zagrebina
Angelina Zagrebina
Kinoafisha Persons Angelina Zagrebina

Angelina Zagrebina

Date of Birth
16 November 1999
Age
25 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Pochemu ty? 6.5
Pochemu ty? (2024)
Poka ne rodila 0.0
Poka ne rodila (2024)
Fantom 0.0
Fantom (2020)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 1 TV Shows 8 Actress 9
Poka ne rodila
Poka ne rodila
Comedy 2024, Russia
Pochemu ty? 6.5
Pochemu ty? Pochemu ty?
Romantic, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Lica ne raskryvat
Lica ne raskryvat
Detective 2023, Russia
Himera
Himera
Crime 2022, Russia
Kapkan na sudyu
Kapkan na sudyu
Detective 2022, Russia
Posledniy aksel
Posledniy aksel
Drama, Sport 2021, Russia
Fantom
Fantom
Drama, Mystery 2020, Russia
Izi katka
Izi katka
Comedy 2020, Russia
Vodovorot
Vodovorot
Drama, Crime, Thriller 2020, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more