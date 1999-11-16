Menu
Angelina Zagrebina
Angelina Zagrebina
Date of Birth
16 November 1999
Age
25 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
6.5
Pochemu ty?
(2024)
0.0
Poka ne rodila
(2024)
0.0
Fantom
(2020)
Poka ne rodila
Comedy
2024, Russia
6.5
Pochemu ty?
Pochemu ty?
Romantic, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Lica ne raskryvat
Detective
2023, Russia
Himera
Crime
2022, Russia
Kapkan na sudyu
Detective
2022, Russia
Posledniy aksel
Drama, Sport
2021, Russia
Fantom
Drama, Mystery
2020, Russia
Izi katka
Comedy
2020, Russia
Vodovorot
Drama, Crime, Thriller
2020, Russia
