Ami Koshimizu
Ami Koshimizu
Ami Koshimizu
Ami Koshimizu
Ami Koshimizu
Date of Birth
15 February 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Eye colour
brown
Popular Films
9.8
Kusuriya no Hitorigoto
(2023)
7.5
Night Is Short, Walk on Girl
(2017)
7.4
Sailor Moon Cosmos
(2023)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Comedy
Detective
Drama
Fantasy
Horror
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2023
2022
2021
2018
2017
2014
2013
2009
2008
2006
2005
All
19
Films
3
TV Shows
16
Actress
19
Cat's Eye
Anime, Action, Comedy
2025, Japan
7.1
Detective Conan: One-eyed Flashback
Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
Action, Animation, Detective
2025, Japan
9.8
Kusuriya no Hitorigoto
Drama, Anime, Romantic
2023, Japan
Otaku Elf
Anime, Comedy, Fantasy
2023, Japan
7.4
Sailor Moon Cosmos
Gekijoban Bishojo Senshi Sailor Moon Cosmos
Action, Adventure, Animation
2023, Japan
Birdie Wing: Golf Girls' Story
Anime
2022, Japan
Lycoris Recoil
Comedy, Action, Anime
2022, Japan
Kanojo mo Kanojo
Comedy, Anime, Romantic
2021, Japan
Devilman Crybaby
Action, Anime, Fantasy
2018, Japan
7.5
Night Is Short, Walk on Girl
Yoru wa mijikashi aruke yo otome
Adventure, Animation, Comedy, Anime
2017, Japan
Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo
Action, Anime, Sci-Fi
2014, Japan
7
Kiru ra kiru: KILL la KILL
Action, Adventure, Anime, Fantasy
2013, Japan
Umineko no Naku Koro ni
Anime, Horror, Thriller, Mystery
2009, Japan
S.A: Special A
Comedy, Anime
2008, Japan
Spice and Wolf
Drama, Adventure, Anime, Fantasy
2008, Japan/USA
Code Geass: Hangyaku no Lelouch
Drama, Action, Anime, Sci-Fi
2006, Japan
D.Gray-man
Action, Anime, Fantasy
2006, Japan
Blood+
Action, Adventure, Anime, Horror
2005, Japan
Loveless
Drama, Action, Anime, Romantic
2005, Japan
