Ami Koshimizu

Date of Birth
15 February 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Eye colour
brown

Popular Films

Kusuriya no Hitorigoto 9.8
Kusuriya no Hitorigoto (2023)
Night Is Short, Walk on Girl 7.5
Night Is Short, Walk on Girl (2017)
Sailor Moon Cosmos 7.4
Sailor Moon Cosmos (2023)

Filmography

Genre
Year
All 19 Films 3 TV Shows 16 Actress 19
Cat's Eye
Cat's Eye
Anime, Action, Comedy 2025, Japan
Detective Conan: One-eyed Flashback 7.1
Detective Conan: One-eyed Flashback Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
Action, Animation, Detective 2025, Japan
Kusuriya no Hitorigoto 9.8
Kusuriya no Hitorigoto
Drama, Anime, Romantic 2023, Japan
Otaku Elf
Otaku Elf
Anime, Comedy, Fantasy 2023, Japan
Sailor Moon Cosmos 7.4
Sailor Moon Cosmos Gekijoban Bishojo Senshi Sailor Moon Cosmos
Action, Adventure, Animation 2023, Japan
Birdie Wing: Golf Girls' Story
Birdie Wing: Golf Girls' Story
Anime 2022, Japan
Lycoris Recoil
Lycoris Recoil
Comedy, Action, Anime 2022, Japan
Kanojo mo Kanojo
Kanojo mo Kanojo
Comedy, Anime, Romantic 2021, Japan
Devilman Crybaby
Devilman Crybaby
Action, Anime, Fantasy 2018, Japan
Night Is Short, Walk on Girl 7.5
Night Is Short, Walk on Girl Yoru wa mijikashi aruke yo otome
Adventure, Animation, Comedy, Anime 2017, Japan
Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo
Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo
Action, Anime, Sci-Fi 2014, Japan
Kiru ra kiru: KILL la KILL 7
Kiru ra kiru: KILL la KILL
Action, Adventure, Anime, Fantasy 2013, Japan
Umineko no Naku Koro ni
Umineko no Naku Koro ni
Anime, Horror, Thriller, Mystery 2009, Japan
S.A: Special A
S.A: Special A
Comedy, Anime 2008, Japan
Spice and Wolf
Spice and Wolf
Drama, Adventure, Anime, Fantasy 2008, Japan/USA
Code Geass: Hangyaku no Lelouch
Code Geass: Hangyaku no Lelouch
Drama, Action, Anime, Sci-Fi 2006, Japan
D.Gray-man
D.Gray-man
Action, Anime, Fantasy 2006, Japan
Blood+
Blood+
Action, Adventure, Anime, Horror 2005, Japan
Loveless
Loveless
Drama, Action, Anime, Romantic 2005, Japan
