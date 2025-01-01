Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Garrett Morris Awards

Awards and nominations of Garrett Morris

Garrett Morris
Awards and nominations of Garrett Morris
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more