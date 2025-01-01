Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Anna Winger
Awards
Awards and nominations of Anna Winger
Anna Winger
About
Awards
Awards and nominations of Anna Winger
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2021
International
Nominee
International
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree