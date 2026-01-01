Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Matt Nix
Matt Nix
Kinoafisha
Persons
Matt Nix
Matt Nix
Matt Nix
Date of Birth
4 September 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Producer, Writer, Director
Popular Films
6.9
APB
(2017)
6.4
Turner & Hooch
(2021)
5.1
True Lies
(2023)
Filmography
5.1
True Lies
Action
2023, USA
6.4
Turner & Hooch
Comedy, Family
2021, USA
6.9
APB
Drama, Action, Crime
2017, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree