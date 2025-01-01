Menu
Jed Mercurio
Awards
Awards and nominations of Jed Mercurio
Jed Mercurio
About
Awards
Awards and nominations of Jed Mercurio
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
