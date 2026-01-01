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Kinoafisha Persons Daniel Zelman Awards

Awards and nominations of Daniel Zelman

Daniel Zelman
Awards and nominations of Daniel Zelman
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
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