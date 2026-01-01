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Kinoafisha
Persons
Daniel Zelman
Awards
Awards and nominations of Daniel Zelman
Daniel Zelman
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Awards
Awards and nominations of Daniel Zelman
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
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