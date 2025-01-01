Menu
Filmography
Aleksandr Andrienko
Aleksandr Andrienko
Aleksandr Andrienko
Date of Birth
24 May 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.4
Posledniy den rozhdeniya
(2024)
4.1
Paradoksy
(2020)
0.0
Rodnye lyudi
(2018)
Filmography
27
Films
3
TV Shows
24
Actor
27
Inekciya lyubvi
Romantic
2024, Russia
Po zovu serdca
War, Drama
2024, Russia
Ya dozhdus
Romantic
2024, Russia
Magazinchik na kolesah
Detective, Romantic
2024, Russia
Magazinchik na kolesah 2
Detective, Romantic
2024, Russia
Ya ne mogu bez tebya
Romantic
2024, Russia
7.4
Posledniy den rozhdeniya
Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective
2023, Russia
Derevenskaya drama
2022, Russia
Lyubov bez prava peredachi
Romantic
2022, Russia
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective
2021, Russia
Trainees
Drama, Mystery
2021, Russia
4.1
Paradoksy
Paradoksy
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
Rodnye lyudi
Romantic
2018, Russia
Plakuchaya iva
Romantic
2018, Russia
Pulya Durova
Pulya Durova
Detective, Crime
2018, Russia
Podmena
Romantic
2017, Russia
Pritvorshchiki
Drama, Comedy, Romantic
2016, Russia
Kordon sledovatelya Saveleva
Detective
2014, Russia/Ukraine
Moj kapitan
Action, Adventure
2012, Russia
Spies Must Die. Snake in the Grass
War
2012, Belarus/Ukraine
Usloviya kontrakta – 2
Romantic
2011, Russia
Ivan Grozny
Drama, History
2009, Russia
Zapovednik straha
Thriller, Adventure
2008, Russia
