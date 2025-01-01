Menu
Aleksandr Andrienko

Aleksandr Andrienko

Date of Birth
24 May 1959
Age
66 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Posledniy den rozhdeniya 7.4
Posledniy den rozhdeniya (2024)
Paradoksy 4.1
Paradoksy (2020)
Rodnye lyudi 0.0
Rodnye lyudi (2018)

Filmography

Genre
Year
All 27 Films 3 TV Shows 24 Actor 27
Inekciya lyubvi
Inekciya lyubvi
Romantic 2024, Russia
Po zovu serdca
Po zovu serdca
War, Drama 2024, Russia
Ya dozhdus
Romantic 2024, Russia
Magazinchik na kolesah
Magazinchik na kolesah
Detective, Romantic 2024, Russia
Magazinchik na kolesah 2
Magazinchik na kolesah 2
Detective, Romantic 2024, Russia
Ya ne mogu bez tebya
Ya ne mogu bez tebya
Romantic 2024, Russia
Posledniy den rozhdeniya 7.4
Posledniy den rozhdeniya Posledniy den rozhdeniya
Thriller, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Tihaya gavan
Tihaya gavan
Drama, Romantic, Detective 2023, Russia
Derevenskaya drama
2022, Russia
Lyubov bez prava peredachi
Lyubov bez prava peredachi
Romantic 2022, Russia
Obyavlen mertvym
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective 2021, Russia
Trainees
Trainees
Drama, Mystery 2021, Russia
Paradoksy 4.1
Paradoksy Paradoksy
Comedy 2020, Russia
Watch trailer
Rodnye lyudi
Rodnye lyudi
Romantic 2018, Russia
Plakuchaya iva
Plakuchaya iva
Romantic 2018, Russia
Pulya Durova
Pulya Durova Pulya Durova
Detective, Crime 2018, Russia
Podmena
Podmena
Romantic 2017, Russia
Pritvorshchiki
Pritvorshchiki
Drama, Comedy, Romantic 2016, Russia
Kordon sledovatelya Saveleva
Kordon sledovatelya Saveleva
Detective 2014, Russia/Ukraine
Moj kapitan
Moj kapitan
Action, Adventure 2012, Russia
Spies Must Die. Snake in the Grass
Spies Must Die. Snake in the Grass
War 2012, Belarus/Ukraine
Usloviya kontrakta – 2
Usloviya kontrakta – 2
Romantic 2011, Russia
Ivan Grozny
Ivan Grozny
Drama, History 2009, Russia
Zapovednik straha
Zapovednik straha
Thriller, Adventure 2008, Russia
