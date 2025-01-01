Menu
Kinoafisha Persons Yelena Solovey Awards

Yelena Solovey
Awards and nominations of Yelena Solovey
Cannes Film Festival 1981
Best Supporting Actress
Winner
