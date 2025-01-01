Alix Angelis

Menu
Date of Birth
23 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Director, Writer

Popular Films

Cleansing Hour 6.1
Cleansing Hour (2019)
Imaginary 5.1
Imaginary (2024)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actress 2
Imaginary 5.1
Imaginary Imaginary
Horror 2024, USA
Cleansing Hour 6.1
Cleansing Hour Cleansing Hour
Horror 2019, USA
