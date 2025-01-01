Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alix Angelis
Alix Angelis
Kinoafisha
Persons
Alix Angelis
Alix Angelis
Alix Angelis
Date of Birth
23 July 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Director, Writer
Popular Films
6.1
Cleansing Hour
(2019)
5.1
Imaginary
(2024)
Tickets
Filmography
Genre
All
Horror
Year
All
2024
2019
All
2
Films
2
Actress
2
5.1
Imaginary
Imaginary
Horror
2024, USA
Watch trailer
Tickets
6.1
Cleansing Hour
Cleansing Hour
Horror
2019, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree