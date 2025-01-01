Menu
Kinoafisha Persons Jóhann Jóhannsson Awards

Jóhann Jóhannsson
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2015 Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Original Score
Winner
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Original Music
Nominee
