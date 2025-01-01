Menu
Jóhann Jóhannsson
Awards
Awards and nominations of Jóhann Jóhannsson
Jóhann Jóhannsson
About
Filmography
Awards
Academy Awards, USA 2016
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Original Score
Winner
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2017
Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2017
Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Original Music
Nominee
