Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa

Date of Birth
30 June 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Cancer
Eye colour
hazel
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Todas as Canções de Amor 6.8
Todas as Canções de Amor (2018)
Tremembé 6.6
Tremembé (2025)

Filmography

Genre
Year
Tremembé 6.6
Tremembé
Drama, Crime 2025, Brazil
Todas as Canções de Amor 6.8
Todas as Canções de Amor Todas as Canções de Amor
Romantic 2018, Brazil
