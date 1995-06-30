Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa
Kinoafisha
Persons
Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa
Date of Birth
30 June 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Cancer
Eye colour
hazel
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
6.8
Todas as Canções de Amor
(2018)
6.6
Tremembé
(2025)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Romantic
Year
All
2025
2018
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
6.6
Tremembé
Drama, Crime
2025, Brazil
6.8
Todas as Canções de Amor
Todas as Canções de Amor
Romantic
2018, Brazil
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree