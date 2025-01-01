Menu
Bo Burnham
Awards and nominations of Bo Burnham
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Directing for a Variety Special
Winner
Outstanding Music Direction
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Nominee
