Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Bo Burnham
Awards
Awards and nominations of Bo Burnham
Bo Burnham
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Bo Burnham
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Directing for a Variety Special
Winner
Outstanding Music Direction
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree