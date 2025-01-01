Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Mikhaël Hers
Awards
Awards and nominations of Mikhaël Hers
Mikhaël Hers
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mikhaël Hers
Cannes Film Festival 2009
SFR Prize
Winner
Venice Film Festival 2018
Magic Lantern Award
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree