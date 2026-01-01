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Kinoafisha
Persons
Nisha Ganatra
Awards
Awards and nominations of Nisha Ganatra
Nisha Ganatra
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Awards
Awards and nominations of Nisha Ganatra
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
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