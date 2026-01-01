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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Нафиса Хайруллина
Nafisa Khayrillina
Киноафиша
Персоны
Нафиса Хайруллина
Нафиса Хайруллина
Nafisa Khayrillina
Дата рождения
3 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Биография Нафисы Хайруллиной
Родилась 3 февраля 1988 года. Казань, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
4.1
Водяная
(2018)
Фильмография Нафисы Хайруллиной
4.1
Водяная
Vodyanaya
фэнтези, детский
2018, Россия
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