Kinoafisha
Persons
Luis Ortega
Awards
Awards and nominations of Luis Ortega
Luis Ortega
Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Award
Nominee
Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2024
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Winner
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Queer Lion Award
Nominee
Queer Lion
Nominee
