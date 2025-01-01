Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Luis Ortega Awards

Awards and nominations of Luis Ortega

Luis Ortega
Awards and nominations of Luis Ortega
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard Award
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Winner
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
 Queer Lion Award
Nominee
 Queer Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more