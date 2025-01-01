Menu
Awards and nominations of Carlos López Estrada

Carlos López Estrada
Academy Awards, USA 2022
Best Animated Feature Film
Nominee
Sundance Film Festival 2020
NEXT Innovator Award
Nominee
Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Nominee
