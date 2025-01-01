Menu
Kinoafisha Persons Carlos Diegues Awards

Awards and nominations of Carlos Diegues

Carlos Diegues
Cannes Film Festival 1987 Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1980 Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
