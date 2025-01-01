Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Michael Pearce Awards

Awards and nominations of Michael Pearce

Michael Pearce
Awards and nominations of Michael Pearce
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Outstanding Debut by a British Writer, Director, or Producer
Winner
Outstanding Debut by a British Writer, Director, or Producer
Winner
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best British Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2017 Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more