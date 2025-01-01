Menu
Michael Pearce
Awards and nominations of Michael Pearce
Awards
BAFTA Awards 2019
Outstanding Debut by a British Writer, Director, or Producer
Winner
Outstanding Debut by a British Writer, Director, or Producer
Winner
BAFTA Awards 2014
Best British Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
