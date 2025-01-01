Menu
Kinoafisha Persons Chris Addison Awards

Chris Addison
Awards and nominations of Chris Addison
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
