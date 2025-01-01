Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Derren Brown
Awards
Awards and nominations of Derren Brown
Derren Brown
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Derren Brown
BAFTA Awards 2012
Best Entertainment (Programme or Series)
Winner
BAFTA Awards 2007
Lew Grade Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree