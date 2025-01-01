Aaron Heffernan

Menu
Date of Birth
23 February 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Director
Popular Films
7.8
Brassic
(2019)
7.6
Femme
(2023)
7.0
War of the Worlds
(2019)
Cold Storage
Cold Storage
Action, Comedy, Sci-Fi
2025, USA
Watch trailer
6.6
Bring Them Down
Bring Them Down
Drama, Thriller
2024, Belgium / Ireland
Watch trailer
7.6
Femme
Femme
Thriller
2023, Great Britain
7.8
Brassic
Drama, Comedy
2019, Great Britain
7
War of the Worlds
Drama, Sci-Fi
2019, France
4.9
The Titan
The Titan
Action, Sci-Fi
2018, USA / Great Britain / Spain
Watch trailer
Mum
Drama, Comedy, Family
2016, Great Britain
