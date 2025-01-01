Aaron Heffernan

Menu
Date of Birth
23 February 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Director

Popular Films

Brassic 7.8
Brassic (2019)
Femme 7.6
Femme (2023)
War of the Worlds 7.0
War of the Worlds (2019)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 4 TV Shows 3 Actor 7
Cold Storage
Cold Storage
Action, Comedy, Sci-Fi 2025, USA
Bring Them Down 6.6
Bring Them Down
Drama, Thriller 2024, Belgium / Ireland
Femme 7.6
Femme
Thriller 2023, Great Britain
Brassic 7.8
Brassic
Drama, Comedy 2019, Great Britain
War of the Worlds 7
War of the Worlds
Drama, Sci-Fi 2019, France
The Titan 4.9
The Titan
Action, Sci-Fi 2018, USA / Great Britain / Spain
Mum
Mum
Drama, Comedy, Family 2016, Great Britain
