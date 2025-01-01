Menu
Altynai Nogherbek
Date of Birth
26 November 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress
Popular Films
8.2
The Truce
(2025)
7.0
Road to Mother
(2016)
6.8
Stranger
(2015)
Evakuaciya
Drama
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Igromanka
Igromanka
Drama
2025, Kazakhstan
8.2
The Truce
La tregua
Drama
2025, Spain / Kazakhstan
Watch trailer
Lyubov skvoz vremya
Drama, Romantic
2022, Russia/Kazakhstan
Biznesmen
Drama
2021, Kazakhstan
7
Road to Mother
Anağa aparar jol
Drama, History
2016, Belarus / Kazakhstan
6.8
Stranger
Zhat
Drama
2015, Kazakhstan
