Altynai Nogherbek Altynai Nogherbek
Date of Birth
26 November 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actress

Popular Films

The Truce 8.2
The Truce (2025)
Road to Mother 7.0
Road to Mother (2016)
Stranger 6.8
Stranger (2015)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 5 TV Shows 2 Actor 7
Evakuaciya
Evakuaciya
Drama 2025, Kazakhstan
Igromanka Igromanka
Drama 2025, Kazakhstan
The Truce 8.2
The Truce La tregua
Drama 2025, Spain / Kazakhstan
Lyubov skvoz vremya
Lyubov skvoz vremya
Drama, Romantic 2022, Russia/Kazakhstan
Biznesmen
Biznesmen
Drama 2021, Kazakhstan
Road to Mother 7
Road to Mother Anağa aparar jol
Drama, History 2016, Belarus / Kazakhstan
Stranger 6.8
Stranger Zhat
Drama 2015, Kazakhstan
