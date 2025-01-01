Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Alain Desrochers Awards

Awards and nominations of Alain Desrochers

Alain Desrochers
Awards and nominations of Alain Desrochers
Berlin International Film Festival 1991 Berlin International Film Festival 1991
Best Short film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more