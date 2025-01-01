Menu
Kinoafisha Persons Aleksandr Zolotukhin Awards

Aleksandr Zolotukhin
Awards and nominations of Aleksandr Zolotukhin
Sochi Open Russian Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Encounters Award
Nominee
