Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара»

На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей

«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»