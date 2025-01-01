Menu
Robin Campillo
Awards
Awards and nominations of Robin Campillo
Robin Campillo
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Robin Campillo
Cannes Film Festival 2017
Competition
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
François Chalais Award
Winner
Queer Palm
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2013
Best Film
Winner
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
