Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Robin Campillo Awards

Awards and nominations of Robin Campillo

Robin Campillo
Awards and nominations of Robin Campillo
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Competition
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
François Chalais Award
Winner
Queer Palm
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Best Film
Winner
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more