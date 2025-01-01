Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Andrey Stoyanov
Kinoafisha
Persons
Andrey Stoyanov
Andrey Stoyanov
Date of Birth
9 May 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
5.6
Nearest and Dearest
(2017)
0.0
The Battalion
(2019)
0.0
Niti lyubvi
(2014)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Thriller
War
Year
All
2024
2022
2021
2019
2017
2014
All
8
Films
1
TV Shows
7
Actor
8
Poslednyaya klyatva Gippokrata
Action, Drama
2024, Russia
Gruzchiki
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
Kapkan dlya monstra
Thriller, Mystery
2021, Russia
The Battalion
Drama, Action, War
2019, Russia
Pereletnye pticy
Romantic
2019, Russia
Mama Lora
Drama, Comedy, Detective
2019, Russia
5.6
Nearest and Dearest
Blizkie
Drama
2017, Russia
Watch trailer
Niti lyubvi
Drama, Romantic
2014, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree