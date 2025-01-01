Menu
Andrey Stoyanov

Andrey Stoyanov

Date of Birth
9 May 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Nearest and Dearest 5.6
Nearest and Dearest (2017)
The Battalion 0.0
The Battalion (2019)
Niti lyubvi 0.0
Niti lyubvi (2014)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 1 TV Shows 7 Actor 8
Poslednyaya klyatva Gippokrata
Poslednyaya klyatva Gippokrata
Action, Drama 2024, Russia
Gruzchiki
Gruzchiki
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
Kapkan dlya monstra
Kapkan dlya monstra
Thriller, Mystery 2021, Russia
The Battalion
The Battalion
Drama, Action, War 2019, Russia
Pereletnye pticy
Pereletnye pticy
Romantic 2019, Russia
Mama Lora
Mama Lora
Drama, Comedy, Detective 2019, Russia
Nearest and Dearest 5.6
Nearest and Dearest Blizkie
Drama 2017, Russia
Niti lyubvi
Niti lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
