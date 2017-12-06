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Андрей Стоянов
Андрей Стоянов
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Андрей Стоянов
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Дата рождения
9 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Андрея Стоянова
Родился 9 мая 1974 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Стоянова
Всё или ничего
комедия, боевик
2018, Россия
5.0
Близкие
драма
2017, Россия
5.0
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«Это мой психологический эксгибиционизм» − Ксения Зуева о своем фильме «Близкие»
14 декабря в прокат выходит новая болезненная драма о маленькой семейной трагедии от дебютантки Ксении Зуевой − «Близкие». Картина уже впечатлила искушенную публику
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6 декабря 2017 02:13
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