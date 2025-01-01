Menu
Awards and nominations of Laetitia Dosch

Laetitia Dosch
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
