Kinoafisha Persons Gabriele Mainetti Awards

Gabriele Mainetti
Awards and nominations of Gabriele Mainetti
Venice Film Festival 2021 Venice Film Festival 2021
Best Soundtrack
Winner
Special Prize
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Graffetta d'Oro for Best Film
Winner
Best Soundtrack
Winner
Best Italian Film
Winner
Best Film
Nominee
