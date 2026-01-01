Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Articles
Awards
Adrian Molina
Adrian Molina
Kinoafisha
Persons
Adrian Molina
Adrian Molina
Adrian Molina
Date of Birth
23 August 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer
Popular Films
8.5
Coco
(2017)
Tickets
7.3
Elio
(2025)
Filmography
7.3
Elio
Elio
Adventure, Animation, Comedy, Sci-Fi, Fantasy, Drama, Family
2025, USA
Watch trailer
8.5
Coco
Coco
Animation, Adventure
2017, USA
Watch trailer
Tickets
Show more
News about Adrian Molina’s private life
Pixar’s 'Elio': New Trailer Teases Epic Space Adventure Coming This Summer
What Happens When a Boy Becomes Earth's Ambassador? Find Out in a New Pixar's Trailer 'Elio'
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree