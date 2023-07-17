Menu
Elio - russian teaser-trailer
Elio. Russian teaser-trailer

Elio. Russian teaser-trailer

🧡 12
👏 3
🥺 4
🤔 1
🥱 4
Publication date: 17 July 2023
Elio – Elio struggles to fit in until he is transported by aliens and becomes the chosen one to be Earth's galactic ambassador while his mother Olga works on the top secret project to decode alien messages.
7.4 Elio
Elio Adventure, Animation, Comedy, Sci-Fi, Fantasy, Drama, Family, 2025, USA Tickets
