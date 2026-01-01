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Kinoafisha Persons Adrian Molina Awards

Awards and nominations of Adrian Molina

Adrian Molina
Awards and nominations of Adrian Molina
Academy Awards, USA 2026 Academy Awards, USA 2026
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2026 BAFTA Awards 2026
Best Animated Feature Film
Nominee
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