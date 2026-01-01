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Kinoafisha
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Adrian Molina
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Adrian Molina
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Awards
Awards and nominations of Adrian Molina
Academy Awards, USA 2026
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2026
Best Animated Feature Film
Nominee
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