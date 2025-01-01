Menu
Aleksandr Pacevich
Date of Birth
5 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
6.7
The Scythian
(2017)
5.6
Nekrasivaya Lyubov
(2013)
4.1
Tayna amuleta
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Family
Fantasy
History
Romantic
Year
All
2025
2023
2022
2017
2013
2012
All
11
Films
4
TV Shows
7
Actor
11
Denezhnoe derevo
Detective
2025, Russia
Uroki lyubvi
Romantic
2023, Russia
Zvonite v policiyu!-2. Sudba-zlodejka
Detective
2023, Russia
Bez Mendelsona
Comedy, Romantic
2022, Russia
Vy mne podhodite
Romantic
2022, Russia
Zvonite v policiyu!
Detective
2022, Russia
4.1
Tayna amuleta
Tayna amuleta
Family
2022, Russia
Watch trailer
6.7
The Scythian
Skif
Drama, History, Fantasy
2017, Russia
Watch trailer
5.6
Nekrasivaya Lyubov
Romantic
2013, Russia
Krasavchik
Comedy, Romantic
2012, Russia
Kommunalnyy detektiv
Kommunalnyy detektiv
Comedy, Detective
2012, Russia
