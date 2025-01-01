Menu
Aleksandr Pacevich
Aleksandr Pacevich
Aleksandr Pacevich

Aleksandr Pacevich

Date of Birth
5 August 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

The Scythian 6.7
The Scythian (2017)
Nekrasivaya Lyubov 5.6
Nekrasivaya Lyubov (2013)
Tayna amuleta 4.1
Tayna amuleta (2022)

Filmography

Genre
Year
All 11 Films 4 TV Shows 7 Actor 11
Denezhnoe derevo
Denezhnoe derevo
Detective 2025, Russia
Uroki lyubvi
Uroki lyubvi
Romantic 2023, Russia
Zvonite v policiyu!-2. Sudba-zlodejka
Zvonite v policiyu!-2. Sudba-zlodejka
Detective 2023, Russia
Bez Mendelsona
Bez Mendelsona
Comedy, Romantic 2022, Russia
Vy mne podhodite
Vy mne podhodite
Romantic 2022, Russia
Zvonite v policiyu!
Zvonite v policiyu!
Detective 2022, Russia
Tayna amuleta 4.1
Tayna amuleta Tayna amuleta
Family 2022, Russia
Watch trailer
The Scythian 6.7
The Scythian Skif
Drama, History, Fantasy 2017, Russia
Watch trailer
Nekrasivaya Lyubov 5.6
Nekrasivaya Lyubov
Romantic 2013, Russia
Krasavchik
Krasavchik
Comedy, Romantic 2012, Russia
Kommunalnyy detektiv
Kommunalnyy detektiv Kommunalnyy detektiv
Comedy, Detective 2012, Russia
