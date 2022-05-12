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Poster of Tayna amuleta
4.0
Tayna amuleta - Trailer
Kinoafisha Films Tayna amuleta
4.0

Tayna amuleta

, 2022
Tayna amuleta
Russia / Family / 18+
Trailers
Poster of Tayna amuleta
4.0
Tayna amuleta - Trailer
Tayna amuleta  Trailer

Cast

Aleksandr Patsevich
Aleksandr Patsevich
Evgeniy Zarubin
Evgeniy Zarubin
Makar Pustoramov
Makar Pustoramov
Irina Vilkova
Irina Vilkova
Ivan Agapov
Ivan Agapov
Mer
Irina Pegova
Irina Pegova
Viktoriya Barinova
Devushka v salone krasoty
Eduard Bezrodniy
Sotrudnik administratsii
Viktoriya Bogatyryova
Viktoriya Bogatyryova
Lena
Veronika Demina
Malenkaya Siyana
Olga Kavalay-Aksyonova
Olga Kavalay-Aksyonova
Gamayun
Evgeniy Kharitonov
Evgeniy Kharitonov
Investor
Director Yelena Bychkova
Writer Irina Demina, Kseniya Naboychenko
Composer Alexey Volostnykh
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2022
World premiere 12 May 2022
Release date
12 May 2022 Russia Ten Letters
12 May 2022 Kazakhstan 12+
Worldwide Gross $69,310
Production Siyana
Also known as
Tayna amuleta, Тайна амулета

Film rating

4.0
Rate 13 votes
4.8 IMDb
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Tayna amuleta - Trailer
Tayna amuleta Trailer
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