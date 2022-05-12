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Tayna amuleta
4.0
Tayna amuleta
, 2022
Tayna amuleta
Russia / Family / 18+
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4.0
Tayna amuleta
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Cast
Aleksandr Patsevich
Evgeniy Zarubin
Makar Pustoramov
Irina Vilkova
Ivan Agapov
Mer
Irina Pegova
Viktoriya Barinova
Devushka v salone krasoty
Eduard Bezrodniy
Sotrudnik administratsii
Viktoriya Bogatyryova
Lena
Veronika Demina
Malenkaya Siyana
Olga Kavalay-Aksyonova
Gamayun
Evgeniy Kharitonov
Investor
Director
Yelena Bychkova
Writer
Irina Demina
,
Kseniya Naboychenko
Composer
Alexey Volostnykh
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2022
World premiere
12 May 2022
Release date
12 May 2022
Russia
Ten Letters
12 May 2022
Kazakhstan
12+
Worldwide Gross
$69,310
Production
Siyana
Also known as
Tayna amuleta, Тайна амулета
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Film rating
4.0
Rate
13
votes
4.8
IMDb
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