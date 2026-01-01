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Natalia Grinshpun
Natalia Grinshpun
Kinoafisha
Persons
Natalia Grinshpun
Natalia Grinshpun
Natalia Grinshpun
Date of Birth
17 January 1952
Age
74 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Smert ne tancuet odna
(2022)
6.8
Zhanna
(2022)
6.8
Tyul'pany
(2026)
Filmography
6.8
Tyul'pany
Tyul'pany
Comedy, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
5.3
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy
2024, Russia
7.5
Smert ne tancuet odna
Detective,
2022, Russia
5.6
Mat moego syna
Mat moego syna
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
6.8
Zhanna
Zhanna
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Muzyka moey dushi
Drama, Romantic
2020, Russia
6.3
Konferentsiya
Konferentsiya
Drama, History
2020, Russia
Watch trailer
5.5
The Bride
Nevesta
Horror, Thriller, Mystery
2017, Russia
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