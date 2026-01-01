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Natalia Grinshpun
Natalia Grinshpun Natalia Grinshpun
Kinoafisha Persons Natalia Grinshpun

Natalia Grinshpun

Natalia Grinshpun

Date of Birth
17 January 1952
Age
74 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Smert ne tancuet odna 7.5
Smert ne tancuet odna (2022)
Zhanna 6.8
Zhanna (2022)
Tyul'pany 6.8
Tyul'pany (2026)

Filmography

Tyul'pany 6.8
Tyul'pany Tyul'pany
Comedy, Romantic 2026, Russia
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Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina 5.3
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy 2024, Russia
Smert ne tancuet odna 7.5
Smert ne tancuet odna
Detective, 2022, Russia
Mat moego syna 5.6
Mat moego syna Mat moego syna
Thriller 2022, Russia
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Zhanna 6.8
Zhanna Zhanna
Drama 2022, Russia
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Muzyka moey dushi
Muzyka moey dushi
Drama, Romantic 2020, Russia
Konferentsiya 6.3
Konferentsiya Konferentsiya
Drama, History 2020, Russia
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The Bride 5.5
The Bride Nevesta
Horror, Thriller, Mystery 2017, Russia
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