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Natalia Sadowska
Natalia Sadowska
Kinoafisha
Persons
Natalia Sadowska
Natalia Sadowska
Natalia Sadowska
Date of Birth
25 November 1928
Age
94 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
12 January 2023
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.4
Broken Shoes
(1933)
Filmography
6.4
Broken Shoes
Rvanye bashmaki
Drama, Children's
1933, USSR
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