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Natalia Sadowska Natalia Sadowska
Kinoafisha Persons Natalia Sadowska

Natalia Sadowska

Natalia Sadowska

Date of Birth
25 November 1928
Age
94 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
12 January 2023
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Broken Shoes 6.4
Broken Shoes (1933)

Filmography

Broken Shoes 6.4
Broken Shoes Rvanye bashmaki
Drama, Children's 1933, USSR
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