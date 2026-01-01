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Kinoafisha Persons Marco Del Fiol Awards

Awards and nominations of Marco Del Fiol

Marco Del Fiol
Awards and nominations of Marco Del Fiol
Moscow International Film Festival 2016 Moscow International Film Festival 2016
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
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