Marco Del Fiol

Kinoafisha
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.0
Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between
(2016)
Filmography
1
Films
1
Director
1
7
Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between
Espaço Além — Marina Abramovic e o Brasil
Documentary
2016, Brazil
