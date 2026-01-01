Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marco Del Fiol Marco Del Fiol
Kinoafisha Persons Marco Del Fiol

Marco Del Fiol

Marco Del Fiol

Occupation
Director, Writer

Popular Films

Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between 7.0
Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between (2016)

Filmography

Genre
Year
Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between 7
Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between Espaço Além — Marina Abramovic e o Brasil
Documentary 2016, Brazil
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more