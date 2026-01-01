Monserrat Montero Cole

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Dramatic actress
Popular Films
6.8
El Sonido de las Cosas
(2014)
Filmography
6.8
El Sonido de las Cosas
El Sonido de las Cosas / The Sound of Things
Drama
2014, Costa Rica
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