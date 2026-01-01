Monserrat Montero Cole

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Actor type
Dramatic actress

Popular Films

El Sonido de las Cosas 6.8
El Sonido de las Cosas (2014)

Filmography

El Sonido de las Cosas 6.8
El Sonido de las Cosas El Sonido de las Cosas / The Sound of Things
Drama 2014, Costa Rica
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